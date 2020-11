Zelo pomemben dvoboj za Celjane v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so minuli teden na dan odhoda v Francijo izvedeli, da je tekma z Nantesom prestavljena zaradi okužbe z novim koronavirusom pri gostiteljih, na današnji novinarski konferenci pa so razkrili načrte za sredino medsebojno tekmo osmega kroga lige prvakov, ki se bo v Zlatorogu pričela ob 20.45.

Slovenski prvak iz mesta ob Savinji se po skoraj enomesečnem premoru vrača na veliko mednarodno sceno. Na dosedanjih tekmah je premagal Zagreb in izgubil proti danskemu Aalborgu, španski Barceloni, nemškemu Kielu, madžarskemu Veszpremu in ukrajinskemu Motorju iz Zaporožja.

Trenutno je na sedmem mestu v osemčlanski skupini B, enak točkovni izkupiček ima tudi francoska ekipa, ki pa je doslej odigrala le štiri tekme.

Na tekmi bo manjkal Vid Poteko. Foto: Martin Metelko/Sportida

Obračun vodilne ekipe iz slovenske ter četrtouvrščene iz francoske lige, kjer že drugo sezono igra slovenski reprezentant Rok Ovniček, je za obe zasedbi izjemno pomemben. Obe ekipi sta v dosedanjem delu lige prvakov osvojili manj točk, kot sta načrtovali, obe želita napredovati v izločilne boje.

V celjski ekipi bo na sredini tekmi manjkal krožni napadalec Vid Poteko, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, pred kratkim pa se je ekipi - po desetdnevni odsotnosti - pridružil Tadej Mazej.

"Odsotnost Poteka nas je zelo prizadela. Gre za izjemno pomembnega igralca v naši ekipi, predvsem v obrambi, kjer je kraljeval v zadnjem času," je na današnji novinarski videokonferenci uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"V zadnjem obdobju smo dobro delali, naša forma se vzpenja, a to moramo dokazati na igrišču. Po naših informacijah bosta pri Nantesu manjkala oba desna zunanja igralca, Španec Eduardo Gurbindo in Makedonec Kiril Lazarov ter španski krožni napadalec Adria Figueras. Na sredini tekmi bomo dali vse od sebe in igrali tudi za tiste, ki ne bodo z nami," je še dodal Ocvirk.

Filip Ivić Foto: Sportida

Pozna se, da jim primanjkuje izkušenj

"V ligi prvakov se v naši ekipi pozna, da nam primanjkuje izkušenj, kar je bilo vidno predvsem na tekmah proti Aalborgu in Zaporožju. Proti Nantesu še nisem igral, a gre za zelo kakovostno ekipo, ki jo vodi izjemno nadarjeni španski trener Alberto Entrerrios. Že vrsto let je na vrhu francoskega rokometa, pred dvema letoma je nastopila tudi na zaključnem turnirju evropske lige prvakov v Kölnu, kar zgovorno priča o njeni moči," je pred sredino tekmo v Zlatorogu dejal vratar Filip Ivić.

"Na tekmi proti Nantesu bo potrebno dati svoj maksimum. Tekmec je kljub odsotnosti nekaterih pomembnih rokometašev izjemno močan in kakovosten, a verjamem v svoje soigralce in upam na drugo zmago," je dodal krilni igralec in najboljši strelec celjske ekipe Domen Novak.

V skupini B vodi Barcelona z 12 točkami. Veszprem je zbral 11, Aalborg osem, Kiel sedem, Motor štiri, Nantes in Celje po dve, Zagreb pa je brez točk.