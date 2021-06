PSG do zmage v malem finalu. Kdo bo zasedel rokometni prestol?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši PSG so po zmagi nad Nantesom 31:28 (17:13) osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu. Finalna tekma med Barcelono in Aalborgom se bo pričela ob 18. uri.

Obračun osmoljencev sobotnih polfinalnih obračunov iz Francije se je končal z zmagoslavjem rokometašev iz Pariza, ki tradicionalni zaključni turnir v Nemčiji znova zapuščajo sklonjenih glav. V Köln so prišli kot glavni favoriti za končno zmago, po letih 2016, 2017, 2018 in 2020 pa so znova ostali brez najbolj prestižne lovorike na evropski klubski sceni.

Večji del prvega polčasa je bil izenačen, končnica pa je minila v znamenju Parižanov, ki so si tik pred odhodom na veliki odmor priigrali najvišje vodstvo štirih golov (17:13).

Soigralci slovenskega reprezentanta Roka Ovnička pri Nantesu so sredi drugega polčasa nevtralizirali zaostanek in izenačili na 24:24, prelomni trenutki dvoboja pa so znova minili v znamenju rokometašev iz francoske prestolnice.

Pri PSG je bil najbolj učinkovit Španec Ferran Sole Sala, pri Nantesu Aymeric Minne. Oba sta dosegla po pet golov.

Francoski obračun za tretje mesto je pripadel PSG-ju. Foto: Guliverimage