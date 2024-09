Začetek nove poti

V ponedeljek se je v Ljubljani zbrala ženska članska rokometna reprezentanca in začela prvi ciklus priprav na letošnje evropsko prvenstvo. To bo od konca novembra potekalo v Avstriji, Švici in na Madžarskem.

Slovenke bodo tekmovanje začele v Innsbrucku, kjer se bodo pomerile z Norveško, Avstrijo in Slovaško. Napredovanje na Dunaj, kjer bodo odigrale vse preostale dvoboje, si bosta zagotovili najboljši dve ekipi. Reprezentanca pod vodstvom selektorja Dragana Adžića, ki je poleti ekipo prvič v zgodovini popeljal na olimpijske igre, je z novim zborom doživela korenite spremembe. Od reprezentančnega dresa so se po nastopih v Parizu poslovile številne nosilke igre zadnjih let.

Med 22 vabljenimi igralkami jih je na prvem treningu sodelovalo 16. Na priprave so prispele krilne igralke Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Maja Svetik, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Nena Černigoj, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko in Nuša Fegic, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Urša Zelnik ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnović.

Na uvodnem treningu v dvorani Stožice je bilo tako mogoče spremljati močno pomlajeno zasedbo, ki jo je na prvem treningu pozdravil in ji zaželel vse dobro tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije dr. Bor Rozman. Foto: RZS

Ker bo tokratni reprezentančni teden za priprave na prihajajoče izzive izkoristila tudi mladinska reprezentanca, so na treningu manjkale Elena Erceg, Teja Pogorelc, Tinkara Rakovec, Lana Puncer in Luna Mija Zupan, ki jih bo selektor Adžić po potrebi vpoklical na članske treninge. V torek pa se bo ekipi pridružila še Valentina Tina Klemenčič.

Sprememba v strokovnem štabu

Adžića, ki mu bo po novem asistiral trener ajdovskega Mlinotesta Jan Žbogar, se veseli izzivov. "Že v preteklem olimpijskem ciklusu smo imeli nekaj reprezentančnih tednov, na katerih smo že trenirali in igrali v podobni postavi, kot smo jo zbrali tokrat. Nekaj izkušenj s skupnim delom torej imamo, tudi igralke so se takrat, ko so bile poleg, dobro odzvale," je pred prvim treningom dejal Adžić, po koncu pa ni skrival zadovoljstva nad delovno vnemo prisotnih igralk.

Novega začetka so se razveselile tudi igralke. "S tem treningom začenjamo novo dobo slovenskega ženskega rokometa. Veliko izkušenih igralk se je poslovilo, prišla so nova dekleta, ki so željna dokazovanja in igranja. Ne bom lagala, na prvem sestanku je bilo nekoliko čudno. Potrebne bo nekoliko potrpežljivosti, a verjamem, da nam bo uspelo," je optimistična Stanko, ena gonilnih sil slovenske ženske rokometne ekipe na olimpijskih igrah.

Foto: RZS

"Ta igralska sprememba mi predstavlja izziv. Tudi jaz sem bila nekoč mlajša za več let od preostalih. Zavedali smo se, da bo do menjave generacije nekoč prišlo. Vsem novinkam bomo poskušale s soigralkami pomagati, da se čim bolj vključijo v sistem, da se bodo v reprezentanci počutile čim bolj domače in tudi tukaj igrale tako dobro kot v klubih – ali celo še bolje," pa je dodala najstarejša med vabljenimi na tokratno reprezentančno akcijo, krožna napadalka Nataša Ljepoja.

Pot na Hrvaško

Reprezentanca bo v slovenski prestolnici trenirala do petka, nato pa odpotovala na Hrvaško. V Prelogu na Hrvaškem se bo pridružila tamkajšnji izbrani vrsti, s katero bosta isti dan opravili skupni trening, v soboto pa za zaprtimi vrati odigrali še pripravljalno tekmo.

"Verjamem, da bodo izkušenejše igralke pomagale mlajšim, da bodo na igrišču delovale kar se da dobro. Do evropskega prvenstva bomo poskušali v ekipi ustvariti kar se da dobro vzdušje in ji dati samozavest, ki bo morda celo ključna. Že v naslednjem reprezentančnem tednu se bomo osredotočili na Avstrijo in Slovaško. Vemo, kako igrajo Avstrijke in koliko so dvignile raven igre z novo selektorico. Na domačem prvenstvu jih čaka velik izziv. Naša ekipa bo rasla skozi težke treninge, čim večje število zahtevnih tekem in izzivov, ki bodo pred njo. Morali bomo biti pozorni še na več detajlov kot v preteklosti, a ni niti najmanjšega razloga, da ne bi verjel v to ekipo," se je proti izzivom v Innsbrucku še ozrl črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

