Visok poraz Gorenja na Danskem: Danes nismo imeli energije

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 1. krogu glavnega dela evropske lige v skupini II gostovali pri Skjernu na Danskem in izgubili z 31:45 (16:22) Izbrance Zorana Jovičića tekma 2. kroga čaka čez en teden, ko bodo doma gostili Nexe Našice.

Velenjčani so iz prejšnjega dela prenesli eno točko in so boje v skupini II začeli z zadnjega položaja, saj je Sävehof prenesel tri točke, Nexe in Skjern pa po dve. Jovičić je že pred temi obračuni priznal, da sta tako Skjern kot Nexe, preostala tekmeca v tem delu tekmovanja, korak pred njimi in velika favorita za preboj v četrtfinale. To se je pokazalo tudi danes, ko je danska zasedba z izjemo uvoda vodila večino tekme in hitro prišla tudi do precejšnje prednosti.

Slovenski predstavnik je tekmo dobro začel in povedel s 3:1, toda korak držal le nekje do desete minute. Danci so v naslednjem petminutnem obdobju naredili razliko in pobegnili na 12:7. Nalet domačinov se je nadaljeval, na začetku 28. minute je Viktor Bergholt zadel že za 21:12, nato pa je do konca polčasom Velenjčanom le uspelo malce zmanjšati zaostanek.

Drugi polčas so začeli s šestimi goli zaostanka, ga zmanjšali na pet, a so Danci hitro spet ujeli pravi ritem, tako da je prednost že v 35. minuti spet znašala osem golov. Hitro je ta poskočila tudi na deset zadetkov, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred koncem obračuna.

Pri Gorenju je bil najboljši strelec Enej Slatinek Jovičić s sedmimi goli, pri domačih pa so po devetkrat zadeli Rebelo Nazare, Viktor Bergholt in nekdanji igralec Gorenja Senjamin Burić.

"Danes nismo imeli energije, kar se je videlo od samega začetka tekme. Nismo upoštevali niti stvari, za katere smo se dogovorili. Med tekmo smo zaradi poškodbe ostali še brez Urbana Pippa in Petra Šiška in priložnost za igro so tako dobili tisti z manjšo minutažo. Domačini so danes zasluženo slavili, mi pa misli sedaj usmerjamo na tekmo s Svišem," je povedal strateg Jovičić.