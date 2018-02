Velenjčani v domači dvorani do remija z Našicami

Liga Sega, 13. krog

Foto: Vid Ponikvar

Gostje iz Hrvaške so dosegli prvi gol na tekmi in imeli na začetku tudi pobudo, vendar je domačin uspelo, da so v 22. minuti povedli z 10:7, ko je bil uspešen Robert Markotić. Ko je že kazalo, da so Velenjčani našli recept, kako streti oreh, pa so gostje z delnim izidom 7:3 odšli na odmer s prednostjo enega zadetka. V prvih desetih minutah nadaljevanje je bil izid izenačen, nazadnje na 19:19, ko je za domače poravnal Žarko Pejović.

Saša Barišić Jaman je le tri minute pozneje goste povedel do treh golov prednosti in v naslednjih minutah so gostje imeli dva do tri gole naskoka. Nazadnje je na 27:24 povišal Mario Tomić v 52. minuti. Domači pa se niso predli in so z delnim izidom 5:0 povedli (28:27), ko je Pejović domače v 57. minuti prvič popeljal v vodstvo. Pred tem je za izenačenje z metom prek vsega igrišča poskrbel Rok Ovniček.

Sledila je zanimiva končnica, tudi polna napak na obeh straneh, ko so bili korak pred tekmeci domači. V predzadnji minuti je njihovo vodstvo naprej izničil Tomić, Pejović pa je znova vlil upanje domači zasedbi, ko je v zadnji minuti povedel ekipo v vodstvo. Gostje so imeli zadnji napad, ki jim najprej ni šel od rok, v zadnjih osmih sekundah pa so prišli do strela, ko je bil na črti uspešen Marin Šipić, ki je postavil končni izid in še četrtič v tej sezoni sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.

Žarko Pejović je zbral šest golov za Gorenj, na drugi strani sta po toliko zadetkov dosegla Šipić in Marko Buvinić. Gorenje je peto na lestvici z 18 točkami, Nexe je osmi, na vrhu je Vardar (37) pred Celjem Pivovarno Laško (26). Velenjčani bodo v 14. krogu lige 14. februarja igrali z Vojvodino v gosteh.