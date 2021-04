Velenjčani brezkompromisno nad Grke

Velenjsko zasedbo je v Grčiji pričakala bolj izkušena, v povprečju sedem let starejša ekipa, ki je na koncu dvoboja unovčila svoje prednosti in slavila za dva gola. Trenutno drugouvrščena ekipa v slovenski ligi NLB na revanši v Šaleški dolini obljublja igro do zadnjega diha ter se nadeja, da bo izločila vodilno ekipo grškega prvenstva.

"V Grčiji nas je pričakala dobra ekipa, sestavljena iz izkušenih igralcev in podobnim slogom igranja. To je bila po telesni plati zelo zahtevana tekma, ob čemer AEK premore veliko izkušenih in tujih igralcev. Čaka nas trd boj za vsako žogo, na drugi tekmi mora biti naša obramba na višji ravni. Vse možnosti so odprte. Ob dobri igri celotne ekipe se lahko prebijemo v finale," pred sobotno povratno tekmo pravi strateg velenjske ekipe Zoran Jovičić.

Zoran Jovičić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pričakujejo še eno trdo tekmo

"Pričakujemo še eno trdo tekmo. Vzdušje v ekipi je dobro, saj smo na prvi tekmi iztržili aktiven izid. V soboto se moramo osredotočiti na našo igro v obrambi, v Atenah smo prejeli preveč golov," je dodal David Miklavčič.

Velenjska zasedba je v tej sezoni v evropskem pokalu izločila italijansko Sieno, finski Cocks, banjaluški Borac iz BiH in češki Robe Zubri, v primeru skupne zmage nad grško ekipo jo v velikem finalu čaka zmagovalka švedsko-ciprskega obračuna Ystads - Anorthosis Famagusta. Ciprska ekipa je na prvi tekmi zmagala s 26:24.