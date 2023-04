V Stožicah brusijo formo za Italijo

Foto: STA Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je tako prva resnejša preizkušnja po lanskem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. "Pričakovanja so jasna. Vse si želimo uvrstitev na SP. Igramo z Italijo, vemo da mogoče ni na takšni ravni kot mi, ampak ne smemo si privoščiti nobenega podcenjevanja," je pred treningom dejala Nataša Ljepoja.

"Cilj je zagotovo uvrstitev na SP. Kvalifikacije proti Italiji, mogoče neki neznanki, nismo se še nikoli srečale z njimi. Zelo pomembno bo, da se pripravimo na njihovo ekipo in da v bistvu samo pokažemo našo pravo igro, borbenost, to, kar nas je krasilo na zadnjem prvenstvu, in mislim, da bo rezultat pozitiven," pa je dodala Nina Zulić, ki bo od prihodnje sezone igrala za Krim Mercator.

Foto: STA

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so sicer v začetku marca odigrale dve pripravljalni tekmi s Slovakinjami. Slovenke so na njej iztržile polovičen izkupiček, na obeh tekmah pa so nastopile v močno zdesetkani zasedbi in brez številnih nosilk igre. Podobno bo tudi na kvalifikacijskih tekmah, saj bodo med drugimi manjkale Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar, medtem ko ima težave s hrbtom Ana Gros.

Dragan Adžić Foto: STA Adžić je že na četrtkovi novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) dejal, da so igro italijanske izbrane vrste temeljito analizirali. Zadnje podrobnosti je 53-letni strateg s svojim štabom in ekipo analiziral še na današnjem sestanku pred uvodnim treningom reprezentance. "Moramo se pripraviti na najboljši način in jih spoštovati na način, kot da igramo proti Franciji ali Norveški. Vsako reprezentanco moramo spoštovati in na tak način pristopiti."