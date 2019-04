V Celje prihaja slovenski reprezentant

Vid Poteko je otrok celjskega kluba. Pred dvema sezonama se je odločil, da sprejme izziv v tujini. Odšel je v Meškov Brest, s katerim je imel še enoletno pogodbo. A želja po prihodu domov v Celje je bila kljub ponudbam klubov iz tujine prevelika in od sezone 2019/20 dalje bo znova v celjskem dresu.

Član RK Celje Pivovarna Laško je bil namreč od leta 2003 dalje, ko je prvič nastopil za mlajše dečke, za člansko ekipo pa je nastopal od leta 2010 dalje in je do danes zbral 289 nastopov (14. mesto na letvici nastopov za Celje), na katerih je dosegel 414 zadetkov.

Celjski klub se je z njim dogovoril za sodelovanje vsaj do izteka sezone 2021/2022. Trenutno je s slovensko reprezentanco (51 nastopov/23 zadetkov) na Nizozemskem, kjer ga jutri čaka kvalifikacijski obračun, v Zlatorogu pa se bo proti istemu nasprotniku pomeril v nedeljo ob 17. uri, ko ga bodo lahko pozdravili številni domači navijači. Na tej tekmi si naša reprezentanca že lahko zagotovi nastop na EP.

"Vesel sem, da prihajam domov. Ko sem odhajal, sem napovedal, da se vsekakor vrnem in znova zaigram v celjskem dresu. Verjamem v vizijo in strategijo kluba, zato sem se odločil za prihod domov. Vesel sem, da bom znova sodeloval s Tomažem. Vem, da zahteva trdo delo in disciplino in to je nekaj, s čimer nimam težav. S Celjem imam visoke cilje, želim jih uresničevati. Vem, da je to pravo okolje za to. Za mano sta dve sezoni v Meškovem Brestu, ki se mu zahvaljujem za korektnost in odlično sodelovanje. Sedaj pa se znova veselim nastopanja v polnem Zlatorogu in vzdušja, ki ga pripravijo Florijani," je ob vrnitvi dejal Poteko.