V osmini finala Pokala Slovenije tudi dva prvoligaška spopada

Za preboj v četrtfinale tekmovanja se bodo borile zasedbe Moškanjcev - Gorišnice in SVIŠ Ivančne Gorice, Drave Ptuja in Celja Pivovarne Laško ter Dola TKI Hrastnika in Krke.

Ekipa Dobove se bo udarila z uspešnejšim z dvoboja med Kočevjem in Butanom plinom Izolo, zasedbo Velike Nedelje pa čakajo tekmeci s Sevnice ali Ljubljane.

Nasprotnik rokometašev Frankstahla Radovljice bo zmagovalec tekme med Urbanscapom Loko in Koprom.

Na medsebojnih obračunih prvoligašev pa se bodo Trebanjci pomerili z Ribničani, Slovenjgradčani pa z LL Grosistom Slovanom ali Gorenjem Velenjem.

Vsi dvoboji, ki bodo odločali o napredovanju ekip v četrtfinale, bodo predvidoma na sporedu v sredo, 9. februarja.

Pokal Slovenije za člane, osmina finala: Sreda, 9. februarja:

Kočevje/Butan plin Izola - Dobova

Trimo Trebnje - Riko Ribnica

Velika Nedelja - Sevnica/Ljubljana

Dol TKI Hrastnik - Krka

LL grosist Slovan/Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 2011

Drava Ptuj - Celje Pivovarna Laško

Frankstahl Radovljica - Urbanscape Loka/Koper

Moškanjci - Gorišnica - Sviš Ivančna Gorica

