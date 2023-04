Slovenski rokometaši so se danes zbrali v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah. Na zadnji kvalifikacijski akciji bodo manjkali številni dolgoletni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Blaž Janc, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Blaž Blagotinšek, Tilen Kodrin, Aleks Vlah in še nekateri igralci, novi obrazi pa bodo imeli priložnost za uigravanje ter preizkušanje novih taktičnih in kadrovskih rešitev.

Cilji so jasni

Glavni strateg na slovenski klopi, Uroš Zorman, je ob imenih s seznama, ki ga je razkril na novinarski konferenci pred slabima dvema tednoma, naknadno vabilo poslal še srednjemu zunanjemu igralcu Mihi Zarabcu in vratarju Urhu Kastelicu.

"Cilji so, ne glede na pomlajeno zasedbo, jasni." Foto: Reuters

"Komaj čakamo, da se spet zberemo, a pričakujemo dve zahtevni tekmi. Ne bo nam lahko, predvsem v gosteh. Cilji so, ne glede na pomlajeno zasedbo, jasni. Zmagati želimo na obeh tekmah in kvalifikacije skleniti neporaženi. Ob želenem rezultatu računamo tudi na to, da nam bo prihajajoči teden ponudil dober vpogled v stanje razpoložljivih rokometašev in pokazal, na koga bomo lahko računali v prihodnosti," je na začetku priprav dejal Zorman.

Kljub pomlajenosti verjame v dve zmagi

"Kljub temu, da je reprezentanca nekoliko pomlajena, verjamem, da imamo dovolj kakovosti, da se bomo na koncu veselili obeh zmag in ta kvalifikacijski ciklus zaključili z dvanajstimi točkami. Vsak od igralcev bo pomemben člen pri dosegu končnega cilja. Ne glede na to, da smo večinoma mlajši, verjamem, da vsak čuti določeno mero odgovornosti. Sam se že zelo veselim treningov in seveda obeh tekem, ki ponujata nove priložnosti za dokazovanje," je dodal krilni rokometaš Celja Pivovarne Laško Tadej Mazej.

Slovenci so si evropsko prvenstvo že priigrali. Foto: Reuters

Slovenski rokometaši se bodo v BiH odpravili v sredo, dan kasneje pa se bo tekma pričela ob 20. uri. Po petkovi vrnitvi v domovino se bodo slovenski reprezentanti v nedeljo znova predstavili domači publiki, tekma v velenjski Rdeči dvorani se bo pričela ob 18. uri.