"Če smo čisto pošteni, kaj smo pa mi naredili, da bi hodili po oblakih?"

Kot so slovenski rokometaši poudarjali že na pripravah na januarsko prvenstvo stare celine, je uvrstitev na olimpijske igre glavni cilj. Že sredi marca bo jasno, ali ga bodo dosegli.

Temu primerno je Zorman tudi izbral varovance, ki bodo skušali med 14. in 17. marcem Sloveniji priigrati četrti nastop na olimpijskih igrah. Letošnje bodo v Parizu, Slovenci pa so pred tem nastopili v Sydneyju leta 2000, Atenah leta 2004 in Riu de Janeiru leta 2016.

Priprave bodo opravili v Španiji

Danes je seznam 35 kandidatov za nastop v Granollersu skrajšal na 20, priprave pa bodo v celoti potekale v Španiji od nedelje, 10. marca, dalje, a takrat še ne z vsemi igralci. Reprezentanca se bo torej zbrala v Barceloni in tam opravila trening več kot sicer.

"Če bi se zbrali v Sloveniji, bi nas pot v Španijo stala treninga. Namesto tega se pač dobimo v Španiji in dobimo trening več," je Zorman o odločitvi dejal na novinarski konferenci v Ljubljani.

Slovenci bodo celotne priprave opravili v Španiji. Foto: Reuters

Vračata se Janc in Gaber

Ocenil je tudi dvajseterico igralcev, ki jih je povabil v Španijo na priprave. Med njimi bo nato izbral zasedbo za vsako od kvalifikacijskih tekem. Razveselili sta ga predvsem vrnitvi Janca in Gabra, ki sta bila zaradi zdravstvenih težav odsotna v Nemčiji.

"Vrnila sta se Gaber in Janc, kar je dodana vrednost. Na papirju smo videti močnejši, kako bo na igrišču, bomo videli. Glede na to, da ni veliko sprememb od EP in da sta z nami dva prej poškodovana, ki sta se vrnila, verjamem v končni uspeh," pravi Zorman.

Janc pri Barceloni že nekaj časa igra v tekmovalnem ritmu, Gaber pa do preteklega tedna ni bil v pogonu, a je Zorman prepričan, da bo v naslednjih 14 dneh prišel v pravo formo po težavah z gležnji, kolenom ter v zadnjem obdobju tudi hrbtom. Obenem upa, da v naslednjih dveh tednih ne bo poškodb, ki so že tako oklestile kader pred EP v Nemčiji, na katerem je Slovenija zasedla šesto mesto.

"Vrnila sta se Gaber in Janc, kar je dodana vrednost. Na papirju smo videti močnejši, kako pa bo na igrišču, bomo videli." Foto: Reuters

Seznam reprezentance: - vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister), Miljan Vujović (Stuttgart);

- zunanji: Dean Bombač (Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Peter Šiško (Gorenje Velenje), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock);

- krila: Blaž Janc (Barcelona), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach), Gašper Marguč (Veszprem), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), Domen Novak (Wetzlar);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb).

"Nimamo česa skrivati in ne smemo varčevati moči"

Slovenijo za začetek kvalifikacij čaka obračun z Brazilijo 14. marca. Dan kasneje sledi dvoboj z domačini Španci, ki so na EP razočarali in prvenstvo končali že po prvem delu. Za konec 17. marca sledi še dvoboj z Bahrajnom, ko bo jasno, ali si je Slovenija priborila četrti nastop na OI.

"Kakršenkoli bi že bil razpored, gre za tri finale v štirih dneh. Nimamo česa skrivati in ne smemo varčevati moči. Moramo dati vse od sebe in videti, kaj nam bo to prineslo," je dejal Zorman.

"Kakršenkoli bi že bil razpored, gre za tri finale v štirih dneh. Nimamo česa skrivati in ne smemo varčevati moči. Moramo dati vse od sebe in videti, kaj nam bo to prineslo." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Če smo čisto pošteni, kaj smo pa mi naredili, da bi hodili po oblakih?"

Poudarek bo na taktiki, pravi selektor slovenske reprezentance, ki bo sicer zaradi klubskih obveznosti na vse igralce lahko računal v ponedeljek, 11. marca.

"Posnetke imamo, treba bo analizirati tekmece in se maksimalno pripraviti. Ker so z druge celine, so malce atipični. Imajo vse, kar krasi dobro ekipo. Vsi na svetu igrajo rokomet, in to dobro. Zato ne smemo podcenjevati in moramo vse vzeti maksimalno resno v pripravah," je ob bolj poznanih Špancih o preostalih tekmecih dejal Zorman.

Motiv ni vprašljiv, kot ni pri tekmecih, dodaja. "Vsi se borimo za OI. To je motiv Brazilije, Bahrajna, Španije. Če smo čisto pošteni, kaj smo pa mi naredili, da bi hodili po oblakih? Čakajo nas trije finali, na koncu pa bomo potegnili črto in videli, kaj nam bo to prineslo," je še zaključil Zorman.