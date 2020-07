Stine Oftedal in Niklas Landin najboljša rokometaša v letu 2019

Najboljši trener v moški konkurenci je danski selektor Nikolaj Jacobsen, v ženski pa selektor nizozemske izbrane vrste in Metza - Francoz Emmanuel Mayonnade.

The 2019 IHF World Coach of the Year winners!



2019 IHF World Coach of the Year - men's teams: Nikolaj Jacobsen – @dhf_haandbold / @RNLoewen (to June 2019)

2019 IHF World Coach of the Year - women's teams: Emmanuel Mayonnade – @Handbal_NL / @MetzHandball#handballweek pic.twitter.com/FgEcmNfMSb — IHF (@ihf_info) July 18, 2020

Končno besedo so imeli rokometni zanesenjaki

Glasovanje za prestižne rokometne nagrade se je zaključilo v petek, 17. julija. V vseh konkurencah je 18 strokovnjakov - devet iz IHF in devet selektorjev vrhunskih reprezentanc - pripravilo ožji nabor petih igralcev in igralk ter trenerjev, končno besedo pri izbiri najboljših pa so imeli rokometni zanesenjaki.

Announcing the winners of the 2019 IHF World Player of the Year awards!



2019 IHF Female World Player of the Year: Stine Oftedal – @NORhandball / Györ

2019 IHF Male World Player of the Year: Niklas Landin Jacobsen – @dhf_haandbold / @thw_handball #handballweek #bestofhandball pic.twitter.com/CANy1J8vhA — IHF (@ihf_info) July 18, 2020

Oftedalova, Landin in Mayonnade so zanesljivo osvojili prestižne nagrade, Jacobsen pa je malenkostno slavil pred norveškim selektorjem Christianom Bergejem.

Lani sta nagradi osvojila Romunka Cristina Neagu in Danec Mikkel Hansen. Romunka je bila doslej rekordno štirikrat izbrana za najboljšo rokometašico na svetu po izboru IHF, Danec pa trikrat, tako kot Francoz Nikola Karabatić.

