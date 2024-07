Žabić je sicer od leta 2010 igral za Celje in je ob prihodu k Slovanu poudaril, da je prišel v klub, ki si je zastavil zelo visoke cilje in ambicije, kar se mu kot igralcu zdi zelo pomembno.

Dolgoletni član Celja se ob tem zaveda, da bo pot do zastavljenih ciljev trnova in naporna. "Prepričan sem, da bomo igralci tako posamično kot ekipno sledili začrtanim ciljem ter da se bo klub razvijal in rasel v prihodnjih letih. Želim biti del tega in pomagati k uresničitvi načrtovanega," je dejal Žabić.

Krožni napadalec, ki je visok 203 centimetre in tehta 120 kilogramov, je izrazil tudi hvaležnost, da je imel novi delodajalec posluh zanj kljub hudi poškodbi, ki jo je staknil lansko jesen.

Za slovensko reprezentanco je Žabić doslej odigral 11 tekem.

