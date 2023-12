Slovenke čaka neugodna stara znanka, ki je namučila olimpijske prvakinje

Slovenska ženska rokometna reprezentanca na četrtkovi uvodni tekmi svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem proti Islandiji ni prikazala kakovostne predstave, a je osvojila načrtovani točki. Danes jo čaka veliko bolj kakovostna Angola, njun dvoboj v norveškem Stavangerju se bo začel ob 15.30. Angolke so na prvi tekmi namučile olimpijske prvakinje Francozinje, ki so na koncu zmagale za zadetek.

Izbranke Dragana Adžića so na uvodni tekmi izpolnile prvi zastavljeni cilj, Islandijo so premagale (30:24), vknjižile prvi par točk in s tem naredile prvi korak proti drugemu delu tekmovanja, kamor bodo napredovale najboljše tri izmed štirih sodelujočih reprezentanc v skupini D.

Naslednji izziv jim prinaša današnje zgodnje popoldne, ko si bodo nasproti stale z Angolkami. Te so aktualne afriške prvakinje, nedavno pa so osvojile afriški kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Že peti spopad na SP

Z omenjeno afriško zasedbo so se Slovenke srečale tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. Tekma se je končala z rezultatom 25:25. Najboljši strelki sta bili Ana Gros z 12 zadetki in Nina Zulić s tremi. Nobena od njiju trenutno ne more pomagati ekipi. Prva zaključuje dolgotrajno rehabilitacijo po poškodbi stegenske mišice, druga pa je izven tekmovalnega pogona zaradi družinskih razlogov. Slovenske rokometašice so na Norveško pripotovale tudi brez Elizabeth Omoregie.

Slovenke in Angolke se bodo na SP pomerile že petič. Prizor izpred let, ko so Slovenke edinkrat premagale afriške tekmice. Foto: Guliverimage

Slovenke in Angolke se bodo sicer na svetovnih prvenstvih srečale petič. Pred dvema letoma v Španiji so se razšle z neodločenim izidom 25:25, na Japonskem 2019 so Slovenke visoko izgubile s 24:33, v Rusiji 2005 pa tesno s 27:28. Slovenija je v Nemčiji leta 2017 zanesljivo zmagala z 32:25.

Močne in visoke

"Angolke so telesno izjemno močne rokometašice. To so pokazale tudi na prvi tekmi prvenstva proti Franciji. Me bomo skušale pokazati največ, česar smo sposobne, in osvojiti novi dve točki," je pred tekmo dejala Nina Spreitzer.

"Z Angolkami imamo na svetovnih prvenstvih že kar nekaj izkušenj. So višje od naše zasedbe, zato bo treba uporabiti hitrost in spretnost." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Z Angolkami imamo na svetovnih prvenstvih že kar nekaj izkušenj. So višje od naše zasedbe, zato bo treba uporabiti hitrost in spretnost," pred današnjo tekmo razmišlja krožna napadalka Nataša Ljepoja, na prvi tekmi z osmimi goli iz prav toliko poskusov ena ključnih posameznic na poti do zmage.

Na uvodni tekmi namučile Francozinje Dvoboj francoske in angolske reprezentance se je končal s 30:29 v prid prve, aktualne olimpijske prvakinje. Angolke so sicer v zadnjih minutah izid večkrat poravnale, tik pred zadnjim piskom sirene pa zgrešile vrata tekmic, kar bi jim prineslo delitev točk.

Napreduje trojica

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najpomembnejše tekme pa bo med 15. in 17. decembrom gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15 tisoč gledalcev.

Četrtouvrščene izbrane vrste v skupinskem delu bodo nastopile v tako imenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta, vse tekme bodo med 6. in 13. decembrom v Frederikshavnu.

Slovenijo v ponedeljek ob 21. uri čaka še tekma s Francijo. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri reprezentance in se nato v Trondheimu križale z najboljšimi tremi iz skupine C. V njej nastopajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija.

