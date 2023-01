Slovenci pred prvim izzivom na svetovnem prvenstvu

SP v rokometu 2023, skupina B, 1. krog:

Primarni cilj slovenske izbrane vrste na letošnjem mundialu, kamor se je uvrstila po posebnem povabilu Mednarodne rokometne zveze (IHF), je preboj v drugi del tekmovanja. To jim prinaša eno od prvih treh mest v skupinskem delu, v tem primeru se bo nato med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerila s tremi najboljšimi izbranimi vrstami iz skupine A, kjer bodo nastopili Španija, Črna gora, Čile in Iran.

V primeru četrtega mesta v skupinskem delu tekmovanja bo svoje nastope nadaljevala v predsedniškem pokalu v Plocku, kjer jo čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na današnjem obračunu papirnati favoriti, a to bodo morali dokazati na igrišču. Vsi po vrsti napovedujejo resno in odgovorno igro, v njej ne bo kančka podcenjevanja do najmanj kakovostnih tekmecev v prvem delu tekmovanja. Z današnjo zmago želijo zadržati dobro voljo za veliko zahtevnejša obračuna proti ambicioznim Poljakom in imenitnim Francozom, ki tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu sodijo v krog glavnih pretendentov za končno zmago.

Slovenija je doslej na obeh dosedanjih dvobojih na svetovnih prvenstvih premagala Savdsko Arabijo. Na prvem v Franciji 2001 je zmagala s 35:22, na drugem v Španiji 2013 pa z 32:22.

