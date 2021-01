Danci po drami in sedemmetrovkah izločili gostitelje

Po dnevu premora je danes na svetovnem rokometnem prvenstvu čas za četrtfinalne obračune. Za uvod smo spremljali infarktni obračun domačina Egipta in branilke naslova Danske, zmage pa so se šele po izvajanju sedemmetrovk veselili Danci. Zvečer bodo na sporedu še tekme Španija - Norveška, Francija - Madžarska in Švedska - Katar. Odigrala so se tudi srečanja za uvrstitev pri repu lestvice. Slovenija je na koncu osvojila deveto mesto.