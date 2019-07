V živo: Korejci poravnani s Slovenci, kdo bo koga? (prenos)

Rokometna reprezentanca do 21 let na svetovnem prvenstvu v Španiji lovi uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na svetu. Nasprotji jim stoji Južna Koreja. Imamo že prva četrtfinalista. To sta Danska in Egipt, ki je v zadnjih sekundah šokiral in izločil Srbijo. Skandinavci so prav tako le za en zadetek premagali Madžare.