Slovenski rokometni as podaljšal nemške sanje

Slovenski rokometni reprezentant Miha Zarabec je predčasno podaljšal pogodbo z nemškim THW Kielom, ki bi se mu iztekla ob koncu letošnje sezone. Zarabec je z Nemci podpisal še za dve leti in je na klub vezan do 30. junija 2021.

Sedemindvajsetletni Miha Zarabec je doslej na 78 tekmah za Kiel dosegel 129 golov. "Soigralci in klub s svojimi številnimi navijači so mi zelo prirasli k srcu. Vesel sem, da bom skupaj z njimi lahko nadaljeval pot, ki smo jo začeli. THW Kiel je bil in je zame sanjski klub in ponosen sem, da lahko zanj dam vse, da dosežemo svoje cilje," so Zarabca, ki je v Nemčijo prišel iz Celja, kariero pa je začel pri Trimu v Trebnjem, ob podaljšanju pogodbe povzeli nemški mediji.

Dogovora je bil vesel tudi trener Viktor Szilagyi: "Miha je v vlogi režiserja igre popolnoma drugačen tip igralca kot Domagoj Duvnjak. Z njim je težje prebrati našo igro in lahko smo bolj fleksibilni. Že zdaj igra pomembno vlogo v našem sistemu in ima vse možnosti, da postane še boljši."

Zarabec je začel kariero v Trebnjem, nato pa se je iz Celja preselil v Nemčijo. Foto: Sportida

V sredo so pri Kielu podaljšali pogodbo z desnim zunanjim Olejem Rahmelom, ki bo v klubu najmanj do 30. junija 2020.