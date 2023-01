Udarec za Slovence pred obračunom s Francozi

Slovenska rokometna reprezentanca bo drevi igrala zadnjo tekmo v prvem delu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Na uvodnih dveh je dosegla dve zanesljivi zmagi proti Savdski Arabiji in Poljski, danes pa jo čaka imenitna Francija. Dvoboj doslej neporaženih reprezentanc v skupini B se bo v Katovicah pričel ob 18. uri. Slovenski selektor Uroš Zorman je pred tekmo razkril, da bo zaradi manjše poškodbe kolena v zasedbi manjkal Borut Mačkovšek.

SP v rokometu 2023, 3. krog:

Šestkratni svetovni ter po trikratni olimpijski in evropski prvaki iz Francije so absolutni favoriti na današnjem obračunu. Slovenski rokometaši imajo proti njim izrazito negativno statistiko na velikih tekmovanjih, dosegli so le eno zmago na domačem evropskem prvenstvu 2004. Na dosedanjih petih tekmah na svetovnih prvenstvih so le enkrat remizirali v Tuniziji 2005 in doživeli štiri poraze v Franciji 2003 in 2017 ter Nemčiji 2007 in Katarju 2015.

Že pred današnjo tekmo je slovenski selektor Uroš Zorman namignil, da je zaradi poškodbe pod vprašajem nastop Boruta Mačkovška, pred srečanjem pa ga je slovenski selektor nato tudi dokončno izbrisal iz seznama. Bo pa prvič na prvenstvu v kadru Gašper Horvat. V kadru ni Aleksa Kavčiča, pa tudi Grega Krečiča, ki je po okužbi s koronavirusom konec tedna pripotoval na Poljsko.

Slovenska postava za zadnjo tekmo prvega dela. Borut Mačkovšek bo zaradi manjših težav s kolenom tekmo izpustil.🇸🇮⚔🇫🇷#miSlovenci #sticktogether #handball23 #POLSWE2023 pic.twitter.com/mR1v1F8CYf — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 16, 2023

V slovenskem taboru mirno pričakujejo dvoboj z velikani rokometa iz Francije. V žepu imajo že spravljeni dve točki, ki jih bodo prenesli v glavni del tekmovanja med 18. in 22. januarjem v Krakovu. V drugem največjem poljskem mestu se bodo s Francozi, Španci in Črnogorci potegovali za dve prosti mesti, ki vodita v četrtfinale.

Po dveh tekmah v skupini B sta v vodstvu Slovenija in Francija s po štirimi točkami, Poljska in Savdska Arabija pa sta brez njih. Slovenija in Francija sta si že izborili nastop v glavnem delu tekmovanja, tretji udeleženec pa bo znan po obračunu med Poljsko in Savdsko Arabijo. Najboljše tri izbrane vrste se bodo v Krakovu pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A. Po dveh tekmah najbolje kaže Španiji, ki je zbrala štiri točke, Črna gora in Iran jih imata po dve, Čile pa je brez točk.

