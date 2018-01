Slovenci v Zagreb z vlakom: Blaž Janc ima še zdaj kurjo polt #video

Slovenski rokometaši z vlakom odpotovali v Zagreb

"Tri tekme, tri zmage. Iz tega stališča smo zadovoljni, a moramo določene stvari do tekme še popraviti. Verjamem, da bomo z bučno podporo slovenskih navijačev dvigovali našo formo skozi prvenstvo," se je Blaž Janc sprva dotaknil pripravljalnega obdobja, v katerem sta pod slovensko težo padla Iran in dvakrat Srbija.

Zdaj je čas, da se raven igre še dvigne, kajti na evropskem prvenstvu se bo igrala drugačna pesem in tega se v našem taboru zavedajo.

[video: 67502 / ]

Verjamem, da nam bodo dali dodaten zagon

Slovenska reprezentanca pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića je danes odpotovala na prvenstva in to na nekoliko drugačen način. V Zidanem mostu so se usedli na vlak in odpeljali do glavnega mesta Hrvaške.

Tam bo jutri tudi ogromno slovenskih navijačev in na njihovih krilih želijo kot prvo premagati Makedonijo, s katero se bodo pomerili ob 19.30.

[video: 67487 / ]

"Tako blizu, kot je prvenstvo zdaj, ne vem, če še bo. Razen če bo pri nas. Pričakujem veliko podporo slovenskih navijačev. Skupina je balkanska. Vzdušje bo pravo. Verjamem, da nam bodo dali navijači zagon in bomo to znali izkoristiti," je Janc optimističen, ki je lani pospremil tudi košarkarsko pravljico slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu, na katerem je stopila na vrh: "Takrat sem bil že na Poljskem. Tam smo gledali in spremljali. Prvenstvo je bilo sijajno. Zgledovati se bomo skušali po njih, delati kot ekipa in verjamem, da bomo naredili dober rezultat."

Spomini na lani so še sveži, a je pred njimi nov izziv

Bronasta medalja s svetovnega prvenstva v Franciji. Foto: Vid Ponikvar Janc je podoben sprejem kot košarkarji, ki so bili v Istanbulu zlati, že doživel lani, ko so se s fanti vračali s svetovnega prvenstva z bronasto medaljo:" Še zdaj imam kurjo polt. Za to se živi in za to se igra rokomet."

A je treba iti korak za korakom, kar se zavedajo vsi v ekipi. Najprej bo nasproti stala neugodna Makedonija. "Zelo težek nasprotnik. Morda ga kdo podcenjuje. Ima vrhunske rokometaše. Na prvih tekmah so lahko tudi presenečenja in zato moramo biti toliko bolj osredotočeni," pravi Janc.

Čeprav bo naša izbrana vrsta v primerjavi s prvenstvom v Franciji igrala oslabljena, saj manjkajo nekateri pomembni igralci, se s tem zdaj nimajo časa ukvarjati: "Zagotovo se pozna, ker jih ne bo. Vendar nam bo lažje, če tega ne bomo imeli v glavi. Čim prej moramo pozabiti, odigrati še za njih in se boriti. Zato pa verjamem, da bo zdravstvena služba naredila vse, da nam lahko na prvenstvu pomagal Vid Kavtičnik."

V oddaji Dan je Planet TV gostoval legendarni rokometaš Zoran Lubej: