Slovenski prvaki našli recept za uspeh

V dvorani Zlatorog se bo v četrtek trlo zvezdniških imen. V zadnjih letih je namreč PSG v svoje vrste privabil najmočnejša rokometna orožja, med drugim Mikkela Hansna, Dainisa Krištopansa, Kamila Syprzaka, brata Karabatić, Vincenta Gerarda in še bi lahko naštevali, a kljub takšni zasedbi se francoski ekipi še nikoli ni uspelo povzpeti na evropski prestol.

Po spremenjenih pravilih Evropske rokometne zveze znotraj letošnjega tekmovalnega okna so se v tej sezoni v izločilne boje prebile vse ekipe skupinskega dela, Celjani, ki so bili v svoji skupini B sedmi, se bodo tako v osmini finala pomerili z drugouvrščeno ekipo iz skupine A. Celjska zasedba je doslej odigrala deset dvobojev proti PSG, na njih je dosegla dve zmagi v letih 1996 in 1997, od leta 2015 pa je nanizala osem zaporednih porazov.

Dobili najtežjega nasprotnika

Foto: Grega Valančič/Sportida "V igri za našega tekmeca v osmini finala so bili trije kandidati, dobili pa smo najtežjega. Parižani na začetku sezone niso bili v najboljši formi, po decembrskem zaključnem turnirju v Kölnu, kjer so osvojili tretje mesto, pa igrajo veliko boljše. Imeli smo dovolj časa, da temeljito analiziramo igro PSG, ki jo že tako ali tako zelo dobro poznamo. Parižani igrajo disciplinirano, trdno v obrambi, imajo številne izjemne posameznike. Gre za močno ekipo, a mi se ne bomo predali, naredili bomo vse, da zmagamo v Celju," je pred tekmo dejal trener Celja Tomaž Ocvirk, ki je tik pred zdajci zaradi poškodbe ostal še brez krožnega napadalca Vida Poteka. Že tako so na seznamu poškodovanih še Tilen Kodrin, Filip Ivić, Jan Grebenc in Tadej Kljun.

"Na bližnjih izločilnih tekmah ne bomo nastopili v polni postavi, odgovornost bodo zato morali prevzeti drugi naši mladi in neizkušeni igralci, ki so med sezono pokazali napredek in dokazali, da lahko na njih resno računamo. Nastop v osmini finala je nekakšna nagrada za lansko sezono, ko smo se uvrstili v četrtfinale, a zaradi pandemije koronavirusa nato nismo igrali dveh tekem proti Kielcam," je še dejal Ocvirk.

"Edina naša pot bo ta, da bo naša motivacija na višji ravni kot njihova. Moramo biti agresivni in verjeti, da lahko pridemo do uspeha. Le tako bomo imeli možnosti za ugoden izid," je prepričan kapetan Celjanov David Razgor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Motivacija na najvišji mogoči ravni

Parižani so v prvem delu na 14 tekmah zabeležili tri poraze, na drugi strani so Celjani zabeležili štiri zmage in deset porazov. "PSG se ne prilagaja, oni igrajo svojo igro in verjamem, da se tudi tokrat ne bodo prilagajali nam, ampak bodo igrali tako, kot igrajo že celotno sezono. Na njihovo igro se ne moreš pripraviti in jih zaustaviti, saj imajo vedno pripravljene še druge rešitve. Edina naša pot in recept za uspeh bosta ta, da bo naša motivacija na višji ravni kot njihova. Moramo biti agresivni in verjeti, da lahko pridemo do uspeha. Le tako bomo imeli možnosti za ugoden izid," je prepričan kapetan Celjanov David Razgor.

Podobno pred tekmo razmišlja tudi Žiga Mlakar. "Za vse nas je to velika nagrada in potrditev, da dobro delamo. PSG je ena najbogatejših ekip na svetu, premore izjemno kakovostne in izkušene igralce. Na obeh tekmah moramo pustiti srce na igrišču in pokazati vse svoje dobre lastnosti," je še dodal Mlakar, ki ga skupaj s soigralci v prihodnjem tednu čaka še povraten obračun v Parizu.

