Slovenski kapetan zapušča Barcelono in menja državo

Dolenca je pogodba na katalonski klub vezala do 2022, a bo že v novi sezoni zamenjal delodajalca. Francoski Limoges je na uradni strani potrdil, da sta se strani dogovorili za sodelovanje za tri sezone. Moštvo, ki se je pred to sezono prebilo med prvoligaše, je trenutno na osmem mestu prvenstvene lestvice. Zanj pa igrata še dva Slovenca, daleč najboljši strelec tekmovanja Dragan Gajić in Igor Žabič.

Prihodnje tri sezone bo nosil dres Limogesa, pri katerem igra tudi Dragan Gajić. Foto: Guliverimage

"Strategija kluba je bila, da pripeljemo kakovostnega igralca na srednjem zunanjem položaja. Jure Dolenec se je v nekdanjih klubih razvil tudi na tej poziciji, tako da se nam je zdela to dobra strateška odločitev in kakovostna okrepitev, ki bo klubu pomagala pri doseganju zastavljenih mejnikov," je prihod Dolenca komentiral trener Tarik Hayatoune.

Dolenec je v francosko prvenstvo že spoznal, med letoma 2013 in 2017 je bil član Montpelliera, v dresu katerega je bil izbran za najboljšega desnega zunanjega igralca francoske lige. Pozneje se je preizkusil tudi na položaju srednjega zunanjega, ki so ga zanj predvideli tudi pri Limogesu.