Slovenske rokometašice v pričakovanju žreba na Ljubljanskem gradu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v četrtek dobila tekmice v skupinskem delu evropskega prvenstva med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Slovenija bo ples kroglic, ki se bo na Ljubljanskem gradu pričel ob 17. uri, pričakala v tretjem bobnu, v njem so tudi Severna Makedonija, Hrvaška in Nemčija.

Njene možne tekmice iz prvega bobna so Norveška, Francija, Danska in Poljska, iz drugega le Nizozemska in Švedska, iz četrtega pa Španija, Romunija, Srbija in Švica.

Evropska rokometa zveza (EHF) bo na žrebu vseh 16 reprezentanc razdelila v štiri skupine. Že pred žrebom je znano, da bo Slovenija v prvem delu tekmovanja igrala v skupini B v Celju, Severna Makedonija v skupini C v Skopju, Črna gora v skupini D v Podgorici, Madžarska pa v skupini A v Ljubljani.

Skupinski del bo na sporedu v Ljubljani, Celju, Skopju in Podgorici, drugi del tekmovanja v Ljubljani in Skopju, najbolj prestižne in odločilne tekme pa bodo v dvorani Stožice.

Na letošnje evropsko prvenstvo, ki bo prvič v zgodovini ženskega rokometa organizirano v treh državah, so se uvrstile vse favorizirane izbrane vrste. Izjema je le Rusija, ki je bila zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino izključena iz dodatnih kvalifikacij.

Poleg vseh treh gostiteljic zaključnega turnirja in Norveške, zadnje evropske prvakinje pred dvema letoma na Danskem, so se na sklepni turnir iz kvalifikacijske skupine 1 uvrstili Poljska in Švica, iz skupine 2 Danska in Romunija, iz skupine 3 Nizozemska in Nemčija, iz skupine 4 Francija in Hrvaška, iz skupine 5 Madžarska in Španija ter iz skupine 6 pa Švedska in Srbija.

Slovenija je doslej sedemkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila na Madžarskem 2004, ko je zasedla deveto mesto. V Rusiji 2010 je bila deseta, v Franciji 2018 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2016 in na Danskem 2020 pa zadnje, 16. mesto.