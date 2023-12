Slovenke po zmagi nad Islandijo danes čaka Angola

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so proti tekmicam iz dežele gejzirjev prikazale igro vzponov in padcev. Po prepričljivem uvodu in vodstvu s sedmimi goli so se v njihovi igri prikradle številne napake, imele so tudi dve izjemno dolgi obdobji brez doseženega gola, na koncu pa so le uveljavile svoje izkušnje in zmagale s 30:24.

V današnjih popoldanskih urah jih v DNB Areni čakajo afriške prvakinje iz Angole, ki so na prvem dvoboju povzročile številne glavobole imenitnim Francozinjam. Evropejke so na koncu tesno zmagale s 30:29, odločilni gol pa je v zadnji minuti dosegla Laura Flippes.

Izkupiček preteklih srečanj

Rokometašice iz Slovenije in Angole so se doslej štirikrat pomerile na SP. Pred dvema letoma v Španiji so se razšle z neodločenim izidom 25:25, na Japonskem 2019 so Slovenke visoko izgubile s 24:33, v Rusiji 2005 pa tesno s 27:28. Slovenija je v Nemčiji 2017 zanesljivo zmagala z 32:25.

Slovenske rokometašice so na Norveško pripotovale brez Elizabeth Omoregie in Nine Zulić, še vedno pa ni znana usoda prve zvezdnice Ane Gros, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice že slab mesec izven tekmovalnega pogona. Prvo tekmo proti Islandiji je izpustila, Rokometna zveza Slovenije pa še ni posredovala informacije o njenem (ne)nastopu.

Slovenijo v ponedeljek ob 21. uri čaka še tekma s Francijo. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri reprezentance in se nato v Trondheimu križale z najboljšimi tremi iz skupine C. V njej nastopajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija.