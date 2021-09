Slovenke najprej proti evropskim prvakinjam

Kot so danes sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS), je selektor Dragan Adžić na priprave povabil 23 igralk. "Pozorno spremljamo vse slovenske rokometašice, ki igrajo doma in v tujini. Vse si morajo nastop v reprezentanci prislužiti. Na nekoliko širši seznam za priprave smo uvrstili trenutno najboljše razpoložljive igralke, ki jih Slovenija premore," je dejal Adžić.

Dragan Adžić je objavil spisek reprezentantk. Foto: Vid Ponikvar

Na seznamu črnogorskega strokovnjaka se je prvič znašla 17-letna rokometašica ajdovskega Mlinotesta Nena Černigoj, ki je bila preteklo poletje na EP za kadetinje kapetanka slovenske izbrane vrste. Na levem krilnem igralnem mestu ji bo družbo delala Maja Svetik, na desni krilni strani pa bosta igrali Alja Varagić in Tija Gomilar Zickero. Za nastop na zunanjih položajih se bodo potegovale Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Ana Gros, Barbara Lazović in Dominika Mrmolja, na šestmetrski črti pa Aneja Beganović, Manca Jurič in Nataša Ljepoja. Med vratnici je poleg obeh standardnih reprezentantk, Amre Pandžić in Maje Vojnovič, povabljena še Karin Kuralt. Mlada vratarka, ki je poleti nastopila na mladinskem EP, bo dobila priložnost za dokazovanje ob odsotnosti Branke Zec, ki se po hudi poškodbi kolena počasi vrača na igrišča.

Branka Mijatović bo opravljala vlogo pomočnice. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Med povabljenimi rokometašicami sta tudi Valentina Klemenčič in Nina Žabjek, ki zaradi rehabilitacije po poškodbah še nista nared za tekme in zahtevne treninge, a želim si, da z nami preživita čim več minut in spremljata naše delo, da bosta ob ponovni priključitvi k treningom seznanjeni z vsem. Klemenčičeva je bila zato z nami tudi že v začetku meseca na Rogli," je še dejal Adžić, ki je za desno roko na klopi izbral nekdanjo izvrstno slovensko reprezentantko Branko Mijatović.

"Izjemno sem vesel, da smo štab reprezentance ob Anji Frešer okrepili z drugo nekdanjo zmagovalko Lige prvakinj Branko Mijatović, ki je bila v preteklosti tudi ena najboljših igralk slovenske izbrane vrste. Iz svoje igralske kariere pozna pot do zmag in uspehov. V štabu potrebujemo osebe takšnega kova, z zmagovalnim značajem. Zelo sem ji hvaležen, da se je odzvala vabilu, da nam pomaga," je o novi pomočnici, ki je dres Slovenije oblekla 98-krat, povedal Adžić.

Norvežanke prve tekmice

Norvežanke bodo prve tekmice slovenskih rokometašic v prihajajočem reprezentančnem tednu. Prva tekma bo v mestu Bekkestua, ki leži v neposredni bližini norveške prestolnice Osla, na sporedu v četrtek, 7. oktobra, ob 18.55, povratna pa tri dni kasneje ob 17.30 v ljubljanskih Stožicah.

"Na tekmah z Norveško morda ne bo povsem pravega tekmovalnega naboja, četudi se bomo z njo borili v reprezentančnem pokalu, a velik motiv za nas mora biti že dejstvo, da bomo lahko igrali proti eni najboljših reprezentanc na svetu. Samo proti kakovostnim tekmicam, ki imajo od nas boljše rezultate, lahko dobimo odgovore na vprašanja, na kakšni ravni je trenutno naša reprezentanca ter koliko nam še manjka do najboljših ekip," je za RZS napovedal selektor.

Z reprezentančnim tednom v začetku oktobra se bo ženska reprezentanca začela ozirati proti decembru, ko jo čaka nov nastop na velikem tekmovanju. V drugi polovici aprila si je proti Islandiji izborila sedmi nastop med svetovno elito, ki jo bo gostila Španija.

