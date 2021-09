Začenja se boj za evropsko krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se začenja nova sezone rokometne lige prvakov, v kateri Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Danes bodo na delu ekipe v skupini A, med drugim bo Kiel Mihe Zarabca gostoval pri Meškov Brestu Jake Malusa in Staša Skubeta. Szeged s slovensko zasedbo (Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarić in Nik Henigman) pa bo na delu pri Montpellierju.

V četrtek bodo na igrišče prvič stopili branilci naslova, rokometaši Barcelone (Blaž Janc, Domen Makuc), ki jih za uvod čaka derbi s Flensburgom, Veszprem z Blažem Blagotinškom in Gašperjem Margučem pa čaka obračun z zvezdniškim PSG-jem.

Tekmovalni sistem v primerjavi z minulo sezono ni doživel nobenih sprememb. Po prvem delu tekmovanja si bosta po dve najboljši ekipi iz skupine A in B zagotovili neposredni nastop v četrtfinalu, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale. Moštva, ki bodo zasedla sedmo in osmo mesto v svojih skupinah, bodo izpadla iz nadaljnjega tekmovanja.

Tekme skupinskega dela bodo med 15. septembrom in 9. marcem prihodnje leto. Prve tekme za četrtfinalno razigravanje bodo 30. ali 31. marca, povratne pa 6. ali 7. aprila. Termini četrtfinalnih tekem še niso natančno določeni, predvidoma bodo na sporedu v prvi polovici maja, zaključni turnir četverice pa bo 18. in 19. junija znova gostila Lanxess Arena v Kölnu.