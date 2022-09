Velenjčani po sedememetrovkah ugnali Celjane in dvignili lovoriko

Velenski rokometaši so po izvajanju desemmetrovk ugnali velike rivale iz Celja in osvojili superpokal.

Velenski rokometaši so po izvajanju desemmetrovk ugnali velike rivale iz Celja in osvojili superpokal. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rokometaši Gorenja Velenja so četrtič osvojili slovenski superpokal, prvič po letu 2012. Na uvodu v domačo klubsko sezono so varovanci Zorana Jovičića v Gornji Radgoni po drami in streljanju sedemmetrovk ugnali Celje Pivovarno Laško s 35:33 (19:18, 31:31).

Celjani kljub porazu ostajajo najbolj uspešna ekipa v tem tekmovanju s sedmimi naslovi, štiri imajo zdaj Velenjčani, po enkrat pa sta slavila nekdanji koprski Cimos in novomeška Krka.

Velenjski rokometaši so bolje začeli dvoboj in po zaslugi Ibrahima Haseljića hitro povedli za dva gola (4:2). Pokalni zmagovalci so še naprej vršili pritisk na obrambo Celja in nato prednost po golu v minuli sezoni najkoristnejšega igralca lige NLB, Domna Tajnika, v 11. minuti povišali na štiri (9:5).

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nadaljevanju se je prednost Velenjčanov gibala med dvema in tremi goli, nato pa je sledila serija Celjanov, ki so po zaslugi Anteja Ivankovića izenačili na 14:14. Gorenje je še slabi dve minuti pred koncem polčasa vodilo za tri gole, a so državni prvaki iz sezone 2021/22 pred odhodom v garderobe znižali na 18:19.

Tudi drugi polčas so odločneje začele ose. Najprej so z dvema zaporednima zadetkoma povedle za tri gole, nato pa po rdečem kartonu Matica Suholežnika v vrstah Celja, to prednost povišale na štiri (23:19). Po vodstvu Velenjčanov z 28:24 so vrste strnili rokometaši iz knežjega mesta. Po zaslugi treh zaporednih zadetkov Aleksa Vlaha so začeli preobrat ter nadoknadili štiri gole razlike, ko je v 52. minuti po zadetku Patrika Martinovića izid na semaforju kazal 28:28.

Fotogalerija (Foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Gorenje je nato večkrat povedlo za gol, a so se Celjani vedno vrnili. Po uspešno izvedeni sedemmetrovki Kenana Pajta so imeli Celjani nato še 18 sekund časa za izenačenje, a niso uspeli priti do strela. Po prekršku pa so dobili priložnost po izteku časa s strelom z devetih metrov, nenadejano pa ga je skozi roke velenjske obrambe Ivanković tudi uspešno realiziral.

Veselje Velenjčanov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Superpokal so odločili streli s sedmih metrov. Matevž Skok je bil junak s tremi obrambami, skupaj s soigralci pa se je podpisal pod četrto lovoriko v tem tekmovanju za ose. Z 11 goli je bil najboljši posameznik tekme Domen Tajnik, pri Celjanih pa je osem golov dosegel Aleks Vlah.

"Menim, da smo si lovoriko, ki nam je manjkala, prislužili z borbo. Veseli in ponosni smo na vse. Zdaj so naše misli že usmerjene na prvi krog lige NLB," je povedal trener Zoran Jovičić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Menim, da smo si lovoriko, ki nam je manjkala, prislužili z borbo. Veseli in ponosni smo na vse. Zdaj so naše misli že usmerjene na prvi krog lige NLB. V soboto nas čaka tekma proti Ribnici, ki bo podobna današnji. Danes je čas za slavje, jutri pa moramo glave vrniti na pravo mesto," je po slavju v Gornji Radgoni dejal trener Velenjčanov Zoran Jovičić.

"Občutki so fenomenalni. Že od prvega treninga julija je bila naša prva misel superpokalna tekma in želja, da sezono odpremo z zmago. Na to tekmo smo se pripravljali vrhunsko, kar smo tudi pokazali. Na koncu smo imeli malo nesreče, ampak smo zbrali skupaj glave in se zavedali, da je ta tekma naša in na koncu zasluženo zmagali," je po tekmi dejal najkoristnejši igralec superpokala Domen Tajnik.

"Prva lovorika je tu, borili smo se do zadnjega, da jo osvojimo. Na koncu smo imeli malo nesreče, da so nas Celjani dohiteli, ampak smo z značajem ter našo borbenostjo prišli do prve lovorike. Prvi cilj je osvojen, zdaj pa moramo formo le še stopnjevati," pa je dodal junak dodatnih strelov Skok.