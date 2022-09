Krimovke sedmič najboljše v uvodu sezone

Rokometašice Krima Mercatorja so sedmič osvojile slovenski superpokal. Na tradicionalnem uvodu v rokometno sezono so izbranke Dragana Adžića danes v Izoli premagale tekmice iz Celja s 30:24 (17:14). V nedeljo bo v Gornji Radgoni še moška superpokalna tekma med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem.

Pri Ljubljančankah, ki jih čez dober teden dni v Bukarešti čaka uvodna tekma v evropski ligi prvakinj, je bila najbolj učinkovita letošnja najbolj pomembna okrepitev iz Rusije Darja Dmitrijeva s sedmimi goli.

Poljakinja Aleksandra Rosiak je prispevala pet, Alja Varagić štiri, Francozinja Alisson Pineau, Ema Abina in Barbara Lazović po tri, Tina Valentina Klemenčič in Nataša Ljepoja po dva, medtem ko je Čehinja Sara Kovarova dosegla zadetek.

Pri Celjankah so bile strelsko najbolj učinkovite Iza Bon Brzin, Sanja Vrček in Erin Novak, ki so dosegle po pet golov. Anika Strnad Zelen je prispevala štiri, Katja Čerenjak dva, Tjaša Žener, Jasmina Pišek in Nika Dobrnik pa po en gol.

