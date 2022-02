Vrnila se je liga prvakov, Janc in Makuc do zmage v Bukarešti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dolgem reprezentančnem premoru, ki je v rokometni ligi prvakov trajal vse od začetka decembra, so se ta teden na sceno vrnili najboljši rokometni klubi v Evropi. Barcelona, za katero je Blaž Janc dosegel štiri zadetke, Domen Makuc pa dva, je s 35:30 ugnala Dinamo iz Bukarešte. Kiel z Miho Zarabcem je po izenačeni končnici z 31:30 odpravil Elverum.

Pick Szeged s slovensko zasedbo (Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič in Nik Henigman) je klonil na gostovanju v Zagrebu (26:24).

Meškov Brest z Jako Malusom in Stašem Skubetom je v sredo gostil Aalborg, v skupini B pa je Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom gostil Porto. Skube je dosegel osem golov, a izgubil, Marguč in Blagotinšek sta osvojila točko za remi.