Krimovke začenjajo na Hrvaškem

Krimovke se v sezoni 2024/25 želijo uvrstiti na zaključni turnir lige prvakinj v Budimpešti, temu primerno so okrepile igralski kader.

V Ljubljano se je poleti vrnila prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, poleg nje pa sta prišli še dve vrhunski francoski reprezentantki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna. Dres Krima so oblekle tudi slovenska reprezentančna vratarka Amra Pandžić, Španka Jennifer Gutierrez Bermejo, Senegalka Hawa N'Diaye in Avstrijka Philomena Egger.

Tekmice ljubljanske zasedbe v skupinskem delu so tudi danski Nyköbing, madžarski Ferencvaros, francoski Metz, norveški Storhamar in še dve romunski ekipi - Bukarešta in Gloria Bistrita.