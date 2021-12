Veszprem tudi s slovensko pomočjo zabil skoraj 50 golov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veszprem Gašperja Marguča in Blaža Blagotinška je v 9. krogu lige prvakov s 47:32 odpravil Dinamo iz Bukarešte. Domen Makuc in Blaž Janc se bosta z Barcelono pomerila s Portom, Miha Zarabec pa bo s Kielom na domačem parketu pričakal Vardar.

Za uvod je slovenska falanga pri Pick Szegedu (Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič in Nik Henigman) v sredo gostovala na Danskem pri Aalborgu in izgubila. Meškov Brest z Jako Malusom in Stašem Skubetom je s 33:32 na gostovanju pri Elverumu dosegel svojo prvo zmago v tej sezoni. Kljub temu je beloruska ekipa še vedno na zadnjem mestu skupine A.