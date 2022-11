Celjani v iskanju maščevanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvaki so pred tednom dni v Szegedu, kjer že vrsto let igrajo štirje slovenski rokometaši Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek in Mario Šoštarić, visoko izgubili s 27:36. Varovanci srbskega strokovnjaka Alema Toskića se zavedajo pomembnosti dvoboja, v primeru sedmega poraza pa bodo bržkone zapravili vse možnosti za preboj na izločilne tekme.

Celjska zasedba je po polovici skupinskega dela tekmovanja na predzadnjem mestu v skupini B. V vodstvu je Barcelona s 13 točkami, sledijo ji Kielce z 12, Nantes z desetimi, Aalborg s sedmimi, Kiel s šestimi, Pick Szeged s štirimi, Celje Pivovarna Laško in Elverum pa sta v dosedanjem delu zbrala po dve točki.