Krimovke prvič na domačem terenu

Krim Mercator danes na domačem terenu v drugem krogu lige prvakinj čaka dvoboj z danskim podprvakom Nyköbingom. Varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića bodo prvič v ligi prvakinj to sezono igrale doma.

Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v ligi prvakinj vstopile z zmago, tesno s 24:23 so zmagale v Koprivnici, a z igro niso navdušile. Kot poudarjajo v strokovnem taboru Ljubljančank, začetno obdobje še ni za popolno igro, ekipa se uigrava, cilj pa so z dvema točkama dosegli. Dve točki želijo tudi v soboto.

Rokometna liga prvakinj, 2. krog: Skupina A: Sobota, 14. september:

16.00 Ferencvaros - Podravka Vegeta

18.00 Krim Mercator - Nyköbing

18.00 Metz - Bistrita Nedelja, 15. september:

16.00 Bukarešta - Storhamar Skupina B: Sobota, 14. september:

16.00 Kristansand - Rapid Bukarešta Nedelja, 15. september:

14.00 Budućnost - Brest

14.00 Ludwigsburg - Györ

16.00 Esbjerg - Odense

Lestvici: