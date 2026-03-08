Izjemno oslabljene Slovenke v težek boj

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo danes ob 15.30 v Heidelbergu igrala kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu. Na tekmi proti Nemčiji bodo Slovenke precej oslabljene, saj je zaradi trebušne gripe doma ostalo nekaj nosilk igre.

Selektor Dragan Adžić je naknadno vpoklical še nekaj igralk. Težave so se začele dan po sredini prvi tekmi proti Nemčiji v Celju (23:30), ko sta najprej zboleli Ema Hrvatin in Ivona Barukčić, kasneje pa še Tjaša Stanko, Nataša Ljepoja in Živa Čopi. V noči na soboto je enaka usoda doletela še Nušo Fegic. Zaradi zdravstvenega stanja Stanko, Ljepoja, Čopi in Fegic niso mogle odpotovati v Nemčijo.

Adžić je v soboto v Nemčijo odpeljal le 13 igralk. Zaradi zdravstvenih težav je dodatno vpoklical še tri zunanje igralke, Nino Kovšca, Azro Zulić in Teo Pogorelc.

Po polovici kvalifikacijskih dvobojev Slovenke s štirimi točkami zasedajo drugo mesto v skupini 3. Vodilna je Nemčija s šestimi, Belgija ima dve, Severna Makedonija pa je še brez točke.

Na EP, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom letos gostile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine. Dodatno bodo na sklepni turnir evropske elite potovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), četrti krog:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica:

