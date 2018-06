Rok Plankelj novi direktor celjskega rokometnega kluba

Upravni odbor RK Celje Pivovarna Laško je na direktorsko mesto imenoval Roka Planklja. Plankelj ima dolgoletne izkušnje iz gospodarstva in je do zdaj vodil regijsko in vertikalno prodajo v družbi Telekom Slovenije. Bil je v številnih projektnih odborih znotraj tega podjetja, hkrati pa je velik ljubitelj športa in nekdanji rokometaš.

"Zahvaljujem se za zaupanje, ki mi ga je izkazal upravni odbor celjskega kluba. Gre za športno institucijo, ki ji v slovenskem prostoru skorajda ni para, veliko prepoznavnost in uspešnost pa dosega tudi v evropskem merilu. Pred nami je zanimivo obdobje, v katerem bomo krepili prepoznavnost blagovne znamke in nadgradili razvoj drugih poslovnih modelov, ki bodo krepili prihodke kluba, kot so digitalizacija in nove tehnologije.

"Želimo nadaljevati in nadgraditi tudi športno uspešnost, če je to še mogoče. Velik poudarek v prihodnje bomo dajali tudi razvoju mladih rokometašev in poskušali vzpostaviti rokometno akademijo, za katero imamo v Celju odlične razmere. Prav tako bi želel, da ožja in širša lokalna skupnost prepoznata potencial, ki ga šport in naš klub lahko ponudita," je ob imenovanju med drugim dejal Plankelj.

Po lanskem odhodu Gregorja Planteuja v upravo Mercatorja je direktorsko mesto pri celjskem klubu, ki je v minuli sezoni slavil v državnem in pokalnem tekmovanju, začasno prevzela Saša Lešek.

Plankelj bo delo na novem položaju začel 1. julija.