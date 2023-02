Ribničani zmagali, a jim to ni pomagalo do napredovanja

Rokometaši Rika Ribnice so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala premagali Runar Sandefjord s 34:32 (17:16). V četrtfinale so vseeno napredovali gostje, ki so prvo tekmo na Norveškem dobili kar z 38:29.

Ribniški rokometaši so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala lovili velikih devet golov zaostanka s prve tekme v Skandinaviji. Vnaprej je bilo jasno, da bi za napredovanje Dolenjci potrebovali pravi mali čudež, dosegljiva pa je bila zmaga za slovo od evropskih tekmovanj.

Uvod je bil vsekakor izjemno obetaven in vodstvo s 5:1 in 6:2 sta nakazovala, da je možna tudi zelo visoka domača zmaga. A veselje na tribunah je bilo kratko, saj so gostje po delnem izidu 7:2 celo povedli. Polčas so na koncu tesno s 17:16 vendarle dobili gostitelji.

V drugem delu so si domači pri 22:18 vnovič priigrali nekaj zaloge za mirnejše nadaljevanje. A gostje niso popuščali. Vnovič so se približali na gol, tik pred koncem je zadel Martin Lindell, zmago pa je domačim z edinim golom na tekmi priboril Ilija Bogdanović.

Prav Martin Lindell je bil s šestimi goli najučinkovitejši v vrstah Sandefjorda, a je nato v sami končnici zgrešil met za izenačenje. Pri gostiteljih je kar osem golov dosegel Gašper Hrastnik.