Uspešna generalka pred EP - Slovenci v drugem polčasu razorožili Srbe

Prijateljski tekmi s Srbijo

Slovenska rokometna reprezentanca se tako po torkovi zmagi nad Srbijo pravkar še drugič v dobrem dnevu meri s Srbi, pri katerih se je selektor odločil, da spočije nekatere nosilce igre. Obračun poteka v Velenju.

V precej izenačenem prvem polčasu so bili do polovice v tesnem vodstvu vselej Slovenci, nato pa so Srbi izenačili, izkoristili kar nekaj zgrešenih metov varovancev Veselina Vujovića in povedli. Njihova najvišja prednost je znašala dva zadetka, na odmor so se odpravili z zadetkom prednosti (15:14). Od Slovencev je bil s štirimi zadetki v prvem polčasu najbolj razpoložen Gašper Marguč.

Drugi polčas so Slovenci odprli občutno bolje in hitro povedli za tri zadetke (19:16), nato pa prednost le še višali in na koncu slavili s prednostjo osmih zadetkov, bilo je 33:25.

Slovenci bodo EP odprli v soboto ob 19.30, ko bodo njihovi nasprotniki Makedonci.

Slovenci bodo EP odprli proti Makedoniji v soboto ob 19.30. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Preveč zadetkov

"Na obeh tekmah smo prejeli kakšen zadetek preveč. Prvi polčas je bil izenačen, v drugem pa smo uveljavili našo daljšo klop. V teh dveh tekmah v Murski Soboti in Velenju smo dokazali, da smo boljši od Srbov, ki ima v svojih vrstah nekaj vrhunskih posameznikov. Na obeh tekmah je odločila borba in želja po dokazovanju, tega pa je bilo več na naši strani. V naši igri je bilo še vedno nekaj napak, ki jih moramo odpraviti do tekme z Makedonijo," je po srečanju dejal Niko Medved.

Prijateljski tekmi s Srbijo: Sreda, 10. januar:

Slovenija : Srbija 33:25 (14:15)

Marguč, Janc oba 4, Henigman, Medved, Mlakar Cingesar vsi po 3; Obradović 5, Stojković, Jovanović oba po 3 Torek, 9. januar:

Slovenija : Srbija 36:32 (15:15)

Janc 8, Blagotinšek in Marguč 5; Nenadić in Đorđić 5, Ilić 4

Že v torek uspešno prek Srbov

Slovenska rokometna reprezentanca je v torek na svoji drugi pripravljalni tekmi pred začetkom EP na Hrvaškem v Murski Soboti brez težav premagala močno Srbijo (36:32).

Vujović je med svojimi izbranci dokaj enakovredno porazdelil minutažo, od prijavljenih igralcev v prvem polčasu ni igral le Patrik Leban, ki je vstopil v drugem. V slovenski igri je bilo čutiti veliko borbe in želje, ki sta botrovali dobri igri na obeh straneh. V obrambi je v prvem polčasu, ki se je končal z izenačenih 15:15, kraljeval Matevž Skok z 12 obrambami, medtem ko je v drugem delu igre letelo z vseh strani v napadu - Slovenija je dosegla kar 21 zadetkov, jih ob tem prejela 17 in tekmo dobila s 36:32.

"Naša igra ni bila najboljša. To velja za igro v obrambi in napadu, kjer nam je predvsem primanjkovalo zbranosti pri metih na gol. To je bila naša druga pripravljalna tekma in prva zahtevnejša. Upam, da bomo na drugi medsebojni tekmi v Velenju izboljšali nekatere zadeve, a najbolj pomembno bo, da bomo pravi na Hrvaškem," je po zmagi dejal Darko Cingesar.

Manjka le še Kavtičnik Foto: Sportida Slovenija proti Srbiji še ni mogla računati na kapetana Vida Kavtičnika, ki sicer dobro okreva po raztrganini kože med prsti leve roke, so pa po manjših težavah spet v pogonu Cingesar, Niko Medved, Jan Grebec in tudi Nik Henigman, ki se, kot kaže, uspešno vrača po poškodbi kolena. Zadel je tudi dva zadetka. V slovenski reprezentanci je bil strelsko najbolj učinkovit Blaž Janc z osmimi zadetki, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč sta prispevala po pet golov.

Dan se je začel s slabo novico

Slovenci, ki so v teh pripravah že premagali Iran (31:19), so tik pred tekmo izvedeli za slabo novico, saj je Barcelona rdečo luč prižgala Juretu Dolencu, ta je po Mateju Gabru še drugi močen adut, ki je zaradi poškodbe odpadel s seznama selektorja Veselina Vujovića.