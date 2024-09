Polom slovenskih podprvakov v Franciji

Rokometaši trebanjskega Trima so na povratni kvalifikacijski tekmi evropske lige v Franciji izgubili proti Limogesu s 24:35 (11:17) in se niso prebili v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Slovenski podprvaki iz Trebnjega so znova ostali brez nastopa v skupinskem delu evropske lige. Dolenjci so na prvi tekmi pred tednom dni premagali tekmece iz Limogesa za štiri gole, v Franciji pa niso ubranili tega kapitala, po visokem porazu so se poslovili od mednarodne scene.

Izbranci makedonskega strokovnjaka Radoslava Stojanovika so le v začetku držali stik z gostitelji, po zaostanku s 5:6 pa se je tehtnica počasi začela nagibati na francosko stran. Gostitelji, ki jih vodi nekdanji španski rokometni zvezdnik Alberto Entrerrios, so tik pred odhodom na veliki odmor Trebanjcem ušli za sedem golov (9:16).

V drugi polovici tekme se je prepad med ekipama še povečal, trebanjska pa ni našla načina, da se zoperstavi telesno močnemu Limogesu. Domača ekipa je bila vselej korak ali dva pred njo, končna razlika zgovorno priča o neenakovrednem obračunu. Največje preglavice jim je povzročal hrvaški vratar Dino Slavić, ki je zbral kar 16 obramb, Trebanjci pa so največ zaostajali za 14 golov (17:31).

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Krešimir Krešić s petimi goli, Matic Pipp, Marko Kotar in Vid Miklavec so dosegli po tri.

Slovenijo bo po izpadu Trebanjcev v evropskem pokalu zastopali le Velenjčani, ki so se neposredno uvrstili v skupinski del.

Preberite še: