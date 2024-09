Trebanjci v Limoges z jasnim ciljem

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na prvi kvalifikacijski tekmi za preboj v skupinski del evropske lige premagali Limoges z 32:28. V soboto jih v Franciji čaka povratna tekma, ki se bo pričela ob 19. uri.

Trebanjci so na najboljši možen način odprli novo tekmovalno sezono. V soboto so na prvi kvalifikacijski tekmi drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja ugnali kakovostne francoske tekmece iz Limogesa za štiri gole, na sredini uvodni tekmi lige NLB pa so bili v gosteh boljši še od lokalnih tekmecev iz Ivančne Gorice za tri gole.

Izbranci novega trenerja Radoslava Stojanovika, ki je na tem položaju poleti zamenjal Uroša Zormana, se zavedajo, da jih v Franciji čaka izjemno zahtevna naloga. V Limoges so se odpravili z jasnim ciljem, na povratni tekmi nameravajo ubraniti kapital s prve tekme iz Trebnjega.

"Vemo, da v sodobnem rokometu štirje goli prednosti ne pomenijo veliko, tako da motivirani in polni elana čakamo na povratno tekmo v Limogesu," je dejal srednji zunanji igralec dolenjskega moštva Marko Kotar, ki se je skupaj s svojimi soigralci že v četrtek odpravil v Francijo.

Na sobotnem obračunu je bil pri Trebanjcih najbolj učinkovit Lovro Višček s sedmimi goli, medtem ko so Jan Jurečič, Lan Grbić in Ignjat Nešić dosegli po štiri zadetke. Pri Limogesu sta prednjačila Ukrajinec Ihor Turčenko in Egipčan Seif Yehia, oba sta dosegla po pet golov.

Trebanjska ekipa bo v primeru napredovanja igrala v skupini C, njeni tekmeci pa bodo švicarski Kadetten Schaffhausen, portugalska Benfica iz Lizbone in slovaški Tatran Prešov. Slovenski prvak iz Velenja se je neposredno uvrstil v skupinski del, ki se bo začel oktobra, kjer ga čaka danski GOG Gudme ter še dve ekipi iz kvalifikacijskega dela.

Preberite še: