Krka prvi četrtfinalist, v sredo še preostali obračuni

V osmini finala pokalnega tekmovanja sta se danes za prvo četrtfinalno vstopnico udarila Krško in Krka. Zmage s 26:24 so se veselili Novomeščani, ki so tako postali prvi četrtfinalisti. Ostali obračuni osmine finala bodo na sporedu v sredo, ko se bosta med drugim pomerila tudi Maribor in Celje, ki sta si nasproti stala že v nedeljo v državnem prvenstvu, ko so bili s 27:21 boljši Celjani.