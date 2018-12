Žan Šol se vrača v matični Slovenj Gradec

Šol je v Mariboru preživel dobro leto, vendar je skoraj polovico sezone moral nameniti sanaciji in rehabilitaciji hujše poškodbe kolena. Potem ko sta vodstvi obeh klubov iz Maribora in Slovenj Gradca izrazili željo po vrnitvi Žana Šola v matični klub, je tudi ta privolil v zamenjavo kluba.

V RK Slovenj Gradec je bila to že nekaj časa tiha želja in glede na ambicije, ki jih ima klub v tej sezoni z namero vrnitve v prvoligaško druščino, je ta poteza še kako smiselna. Prav tako je to korak k še večji finančni stabilnosti RK Maribor Branik, ki sicer ostaja brez enega igralca, a je na položaju levega zunanjega še dovolj razpoložljivih možnosti.

"Nikoli si nisem hotel povsem zapreti vrat v svojem matičnem klubu. Menim, da je to po težki poškodbi kolena dobra odločitev, a je nisem sprejel povsem lahko. Včasih je treba stopiti kakšen korak nazaj, da bi nato lahko naredil dva naprej. Igranje za RK Maribor Branik mi je bilo v čast in verjamem, da je bila to za vse pravilna poteza," je dejal Žan Šol, ki se mu vodstvo RK Maribor Branik zahvaljuje za ves njegov trud in mu želi obilo uspeha na njegovi nadaljnji športni poti.