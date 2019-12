Celjani na derbiju vodilnih izločili Ribnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so zanesljivo opravili z Ribničani in napredovali v osmino finala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na sredinem obračunu 1/16-finala Pokala Slovenije sta med seboj obračunali moštvi z vrha lestvice državnega prvenstva. Celjani so Ribničane odpravili s 30:20 in končali njihovo pokalno pot. Visoke zmage (46:32) nad Cerklje-Radovljica so se že v torek veselili Velenjčani. Obračuna klubov iz elitne slovenske lige bodo v 2. krogu navijači spremljali tudi v Dobovi, kamor bo prišla zasedba iz Škofje Loke, ter v Trebnjem, kjer bodo gostovali Ormožani.