Po Cvijićevi h Krimu še ena odmevna povratnica

Triindvajsetletna Mariborčanka Tjaša Stanko je že igrala za Krim, h kateremu je iz Zagorja prestopila v sezoni 2017/18. V dresu Krima je v dveh sezonah dosegla 112 zadetkov. Leva zunanja rokometašica je kariero nadaljevala v hrvaški Podravki, od tam pa prestopila k francoskemu prvaku Metzu.

V tej sezoni Francozinje in Slovenke igrajo v ligi prvakinj v skupini A in so se enkrat že pomerile. Izstopala je prav Stankova z osmimi goli in brez zgrešenega strela. Ta je bila tudi najboljša strelka prvega dela svetovnega prvenstva na Japonskem, v zbirki pa ima tudi naziv najboljše igralke domačega državnega prvenstva in najboljše mlade igralke lige prvakinj. V dresu Slovenije je na dosedanjih 66 tekmah dosegla 309 golov.

Vrača se v sredino, kjer je prvič okusila ligo prvakinj

"Vračam se tja, kjer sem prvič zaigrala v ligi prvakinj. Vesela sem, da bom del vizije Krima Mercatorja za prihodnost. Moja želja je nadgraditi in izboljšati svoje znanje v vseh segmentih igre in s svojim doprinosom pomagati ekipi pri doseganju in izpolnjevanju ciljev, ki jih bomo zastavili," je dejala Stankova.

Ta je, kot so pri Krimu zapisali v sporočilu za javnost, ob Cvijićevi in podaljšanju pogodbe z Oceane Sercien Ugolin "del načrta, v katerem je glavni cilj sestaviti ekipo, ki bo kandidirala za najvišja mesta v Evropi in se približala uspehu izpred 20 let, ko so si krimovke pokorile celotno Evropo".