Novomeščani zanesljivo v osmino finala evropskega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Krke so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala v Novem mestu premagali belgijski Vise s 37:31 (23:15) in se uvrstili v osmino finala. Dolenjska zasedba je na prvi tekmi v gosteh zmagala z 31:27.

Novomeški rokometaši so se prebili med 16 najboljših ekip v evropskem pokalu. V uvodnem krogu so bili prosti, v drugem so izločili estonski Viljandi s skupnim izidom 65:48, v tretjem pa tudi belgijski Vise z 68:58.

Dolenjska zasedba je levji delež na poti do osmine finala opravila že pred tednom dni v Belgiji, svojo premoč nad Visejem pa je potrdila tudi na današnjem povratnem dvoboju v dvorani Marof.

Izbranci Mirka Skoka so vse dvome o napredovanju razrešili v prvi polovici tekme. V tem obdobju tekme so Belgijce zasenčili v vseh prvinah igre in si nekajkrat priigrali osem golov prednosti (19:11, 20:12, 23:15).

Skoko je v drugem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil svojim manj obremenjenim varovancem, tako da so se jim gosti približali na tri gole (29:26). V zadnjem delu tekme so znova zaigrali odločno in povedli s 35:29, na koncu pa slavili s 37:31.

Pri Novomeščanih, ki bodo svojega naslednjega mednarodnega tekmeca dobili prihodnji teden po žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju, je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Veljko Stanojević z osmimi goli, Marko Nikolić je dosegel šest zadetkov.

Preberite še: