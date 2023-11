Nova evropska zmaga rokometašev Krke

Rokometaši Krke nadaljujejo uspešne predstave v Evropi. Tokrat so gostovali v Belgiji in po izenačenem prvem delu vendarle dosegli zmago in si priigrali lepo izhodišče za povratni obračun pred domačimi navijači.

Po zmagi dolenjske zasedbe je dišalo že v prvem delu, ko so Slovenci dvakrat ušli na +2, gostitelji pa so do menjave strani izid poravnali. Tekma se je začela lomiti sredi drugega dela, ko je Krka povedla s 23:20, kasneje po golu Dina Raša tudi s 27:23 in varovanci Mirka Skoka si zmage niso več pustili odvzeti.

Pri Krki je bil s petimi goli najbolj razpoložen Marko Nikolić, po štirikrat so zadeli Jernej Avsec, Leon Rašo, Vojislav Vukić in Gašper Hrovat. Izkazal se je tudi novomeški vratar Žan Rauh s 14 obrambami. Vincent Bello je za poražence zadel šestkrat.

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo ob 17. uri v Novem mestu.