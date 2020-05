Nemci sledijo odločitvi EHF: za pokalno lovoriko šele februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finalni turnir za nemški pokal bo na sporedu šele 27. in 28. februarja.

Vodstvo prvoligaških rokometnih klubov v Nemčiji se je odločilo, da bo finalni turnir za nemški pokal priredilo šele 27. in 28. februarja prihodnje leto. Zaključni turnir bo gostil Hamburg, na njem pa bodo nastopili Kiel, Hannover-Burgdorf, Lemgo in Melsungen. Barve Kiela zastopa Miha Zarabec, Hannovra pa Urban Lesjak in Nejc Cehte.