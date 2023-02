Negotova usoda rokometašev ukrajinskega kluba

Rokometaši Motorja iz Zaporožja, serijski prvaki v Ukrajini, so pred negotovo prihodnostjo. Po ruski agresiji na Ukrajino pred letom dni so Ukrajinci dobili priložnost za igranje v nemški drugi ligi. Tam se jim vrata zdaj zapirajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajincem, ki živijo in trenirajo v Düsseldorfu, so lani dali priložnost v Nemčiji, kjer je imela druga liga 19 članov in Motor so v ligo vključili kot 20. ekipo. Ta tam sicer nastopa izven konkurence, kar pomeni, da bodo ob koncu sezone vse dosežke izbrisali.

V ligi pa za novo sezono napovedujejo vrnitev na format lige z 18 klubi, kjer prostora za Motor ne bo.

Dodatno težavo za sestavo iz Zaporožja predstavljajo obveznosti, ki jih imajo igralci zaradi vojne do ukrajinskega ministrstva za obrambo. Zato imajo pri ukrajinskih prvakih tudi nejasno sliko o kadrovski sestavi moštva.

Tudi športno Motorju v drugi nemški ligi ne gre najbolje. Selitev, vojna v domovini in nejasnosti so močno vplivali na moštvo, ki je trenutno s šestimi zmagami na 17. mestu na razpredelnici.

Preberite še: