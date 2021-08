Najprej v ogenj Trebanjci, nato še Celjani

Aktualni slovenski prvak Gorenje Velenje si je že zagotovil nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini; v ligi prvakov tokrat Slovenija nima svojega kluba.

Rokometaši Trima so v prejšnji sezoni napravili največji korak naprej v zgodovini kluba. Trebanjski levi so prvič prišli do naslova slovenskega podprvaka, dobro pa so se borili tudi v Evropi, kjer so igrali v ligi EHF, in sicer v njenem skupinskem delu, letos pa si želijo storiti še korak naprej.

Žreb je Celjanom najverjetneje priskrbel enega najbolj atraktivnih parov v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v EHF Evropsko ligo. Gre za dvoboj z zelo renomiranim tekmecem, osemkratnim udeležencem Lige prvakov, še trinajstkrat pa je nastopal v ostalih evropskih pokalih, v zadnji sezoni je nastopal v tem tekmovanju, EHF Evropski ligi, kjer je izpadel šele v četrtfinalu, ko je bila od njega boljša poljska Wisla. V skupinskem delu so nastopali v skupini D, kjer so se dvakrat pomeril tudi s Trebanjci in ju obakrat premagali. Sicer gre za sedemkratnega prvaka Danske, ki je preteklo sezono končal na tretjem mestu.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji konec tedna.