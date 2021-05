Madžarke so velike favoritinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvorana Laszlo Papp v Budimpešti bo konec tega tedna sedmič gostila zaključni rokometni turnir evropske lige prvakinj. Polfinalna para sta Györ - Brest in Vipers Kristiansand - CSKA Moskva. Lanski zaključni turnir je bil zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan, pred tem so trikrat zaporedoma slavile rokometašice iz Györa.

Slovita madžarska ekipa je absolutna favoritinja tudi na letošnjem zaključnem turnirju. Načrte ji bo že v polfinalu skušal preprečiti francoski Brest, kjer v zadnjih letih blesti slovenska ostrostrelka Ana Gros, ki je bila pred kratkim okronana za najboljšo igralko francoskega prvenstva.

V madžarski prestolnici 30-letno Velenjčanko, ki se bo po koncu sezone preselila k moskovskemu CSKA, in njene soigralke iz Bresta v polfinalu čaka "rokometni stroj" iz Györa. Vodstvo tega kluba je v začetku tega meseca po edinem porazu proti Ferencvarosu z mesta trenerja razrešilo Gaborja Danyija, na njegovo mesto pa vrnilo slovitega španskega strokovnjaka Ambrosa Martina, trenerja tega kluba med letoma 2012 in 2018.

Odločale bodo malenkosti

Na drugem polfinalnem obračunu med ekipama Vipers Kristiansand in CSKA Moskva bodo odločale malenkosti. Najbogatejša ekipa v ligi prvakinj iz ruske prestolnice je v osmini finala po hudem boju izločila Krim Mercator s skupnim izidom 47:46, v četrtfinalu pa Bukarešto. Po obeh tekmah je bil izid izenačen 51:51, CSKA je napredoval zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh.

Od leta 2014, ko Evropska rokometna zveza (EHF) prireja zaključne turnirje, je bila daleč najbolj uspešna prav ekipa iz Györa, ki je v Budimpešti slavila v letih 2014, 2017, 2018 in 2019. Leta 2015 je zmagala Budućnost iz Podgorice, leto kasneje pa Bukarešta.

Največ zmag v nekdanjem pokalu prvakinj in zdajšnji ligi prvakinj ima Spartak iz Kijeva, ki je 13-krat slavil v elitnem ženskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je dosegel osem zmag, Györ pet, srbski Radnički iz Beograda ter danska Viborg in Slagelse pa po trikrat. Dve zmagi v tem tekmovanju ima ljubljanski Krim, najboljši je bil v letih 2001 in 2003.