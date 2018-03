Celjani so se poslovili s porazom, enako velja za Zagreb

Liga prvakov, 14. krog

Celjska zasedba se je od Evrope želela posloviti z zmago, a jim to ni uspelo. Pivovarji so 45 minut igrali nad pričakovanji, po zadetku Davida Razgorja so izenačili na 20:20, v zadnjih 15 minutah tekme pa so ugasnili in dosegli le dva zadetka, domači pa devet.

Najboljši strelec je bil s šestimi zadetki nekdanji pivovar Mate Lekai, Dragan Gajić jih je prispeval pet, Blaž Blagotinšek pa štiri. Gašperja Marguča zaradi bolezni ni bilo v kadru Veszprema. Pri slovenskem prvaku se je najbolj izkazal Jaka Malus, ki je dosegel šest zadetkov, Borut Mačkovšek pa enega manj.

Veszprem: Mikler, Alilović, Manaskov 3, Ilić 3, Tönnesen 3, Gajić 5, Nilsson, Nagy 1, Ugalde 2, Terzić, Blagotinšek 4, Sulić 2, Nenadić, Jamali, Lekai 6, Ligetvari.



Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 6, Razgor 1, Suholežnik 1, Marguč 2, Grošelj 1, Žabič, Slišković, Kodrin 2, Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 3.

Slovo Žabića, Miklavčiča in Kastelica

Kielce, kjer igrajo Blaž Janc, Uroš Zorman in Dean Bombač, so bile s 33:28 uspešnejše od Meškova Vida Poteka in Simona Razgorja. Slovenci pri poljski ekipi so vsak zadeli po enkrat, Poteko je mrežo zatresel dvakrat, Razgor pa tako kot rojaki pri Kielcah enkrat.

Miha Zarabec je v nedeljo remiziral z bogatim PSG (29:29), odlični Trebanjec je za Nemce dosegel zadetek, Jure Dolenec je z Barcelono tesno premagal Pick Szeged Maria Šoštariča in Staša Skubeta. Medtem ko se Dolenec in Šoštarič nista vpisala med strelce, je Skube dosegel tri.

Igor Žabić je z Wislo osvojil pirovo točko v Skopju (31:31). Žabić je dosegel tri zadetke. Urh Kastelic in David Miklavčič (1 zadetek) sta z Zagrebom klonila proti Kristianstadu in se tako kot Žabić prav tako poslovila od Evrope.

Vardar in PSG že v četrtfinalu

Makedonski Vardar iz Skopja in francoski PSG sta se po zmagoslavjih v svojih skupinah neposredno uvrstila v četrtfinale, v osmini finala pa bosta nastopila tudi francoski Montpellier Vida Kavtičnika in danski Skjern, ki sta v dodatnih tekmah izločila španski Ademar iz Leona oziroma ukrajinski Motor iz Zaporožja.

Pari osmine finala so: Montpellier - Barcelona, Skjern - Veszprem, Meškov Brest - Nantes, Kristianstad - Flensburg-Handewitt, Vive Kielce - Rhein-Neckar Löwen in Pick Szeged - Kiel.

Lestvica: 1. Vardar Skopje 14 tekem - 21 točk

2. Barcelona 14 - 20

3. Nantes 14 - 20

4. Rhein-Neckar Löwen 14 - 17

5. Pick Szeged 14 - 13

6. Kristianstad 14 - 8

---------------------------

7. Wisla Plock 14 - 7

8. Zagreb 14 - 6